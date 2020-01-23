Toyota отзывает 3,4 млн автомобилей

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23 января 2020, 19:03 [ «Аргументы Недели» ]

значок Toyota, фото: соцсети

Японская корпорация Toyota Motor Corp отзывает порядка 3,4 миллиона автомобилей по всему миру. Данная необходимость вызвана электронным сбоем, который может повлиять на раскрытие подушек безопасности.

Уточняется, что в моделях Corolla 2011-2019 гг выпуска, Matrix 2011-2013 гг, а также Avalon 2012-2018 гг и его гибридной модификации устанавливается электронный блок управления, который недостаточно защищен от различных помех.

В свою очередь, электрические помехи могут возникнуть при авариях, что может привести к неправильной работе подушек безопасности. В связи с этим специалисты в автосервисах Toyota будут устанавливать специальную защиту от помех.

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