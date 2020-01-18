Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Авто 13+

"АвтоВАЗ" приостанавливает сборку автомобилей

, 21:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

В январе компания "АвтоВАЗ" приостановила сборочные линии на несколько дней. Об этом пишет издание "Ведомости" со ссылкой на источник, получивший эту информацию от руководства автопроизводителя. 

Новый год в России начался с роста цен на топливо

Новый год в России начался с роста цен на топливо

По сведениям портала, сборочные линии были приостановлены 9 и 10 января. Остановили линию сборки Granta и Datsun, а также сборочную линию внедорожника LADA 4x4 и моделей на архитектуре альянса Renault-Nissan.

Причиной введения простоев явился более низкий, чем предполагался и прогнозировался компанией, спрос на автомобили. О простое в эти дни знает и дилер "АвтоВАЗа". Представитель "АвтоВАЗа" от комментариев отказался.

При этом, ни о каком отпуске для сотрудников концерна речи не идет. Сейчас на заводе бренда достаточно иной работы, так как решению временно остановить производственные конвейеры были подвержены не все линии.

АС

//картина дня

Глава ПФР Антон Дроздов сообщил, что средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с 2019 годом и составит 18 290 рублей. У людей, достигших 80-лет, пенсия увеличивается еще.

Глава ПФР Антон Дроздов сообщил, что средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с 2019…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Украинская певица Ольга Полякова рассказала Дмитрию Гордону, что один из министров Виктора Януковича привозил ее на дачу к бывшему президенту для интимных отношений…

//новости ан

//новости ан

В Москве возле здания Администрации президента РФ на Ильинке проходят одиночные пикеты против изменений в Конституцию, предложенных главой государства Владимиром Путиным…

Не шельмует Ивана Урганта нынче только ленивый. А особенно старается адвокат и член президентского Совета по правам человека Шота Горгадзе. Теперь он заявил, что «звезда…

//новости ан

Профессиональная сваха и звезда программы “Давай поженимся!” Лариса Гузеева недавно она опубликовала снимок дочери Ольги и призналась, о чем жалеет больше всего на свете…

Новость о падении из окна модели Ксении Пунтус несколько дней не сходила с главных страниц многочисленных таблоидов. Теперь, как настоящему джентльмену, ему осталось…

//новости ан

Марина Рождественская, с которой разводится композитор Максим Дунаевский, наняла адвоката. Интересы седьмой жены 75-летнего Дунаевского защищает Лариса Широкова. Адвокат…