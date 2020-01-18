"АвтоВАЗ" приостанавливает сборку автомобилей

В январе компания "АвтоВАЗ" приостановила сборочные линии на несколько дней. Об этом пишет издание "Ведомости" со ссылкой на источник, получивший эту информацию от руководства автопроизводителя.
По сведениям портала, сборочные линии были приостановлены 9 и 10 января. Остановили линию сборки Granta и Datsun, а также сборочную линию внедорожника LADA 4x4 и моделей на архитектуре альянса Renault-Nissan.
Причиной введения простоев явился более низкий, чем предполагался и прогнозировался компанией, спрос на автомобили. О простое в эти дни знает и дилер "АвтоВАЗа". Представитель "АвтоВАЗа" от комментариев отказался.
При этом, ни о каком отпуске для сотрудников концерна речи не идет. Сейчас на заводе бренда достаточно иной работы, так как решению временно остановить производственные конвейеры были подвержены не все линии.