"АвтоВАЗ" приостанавливает сборку автомобилей

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18 января 2020, 21:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

В январе компания "АвтоВАЗ" приостановила сборочные линии на несколько дней. Об этом пишет издание "Ведомости" со ссылкой на источник, получивший эту информацию от руководства автопроизводителя. Новый год в России начался с роста цен на топливо

По сведениям портала, сборочные линии были приостановлены 9 и 10 января. Остановили линию сборки Granta и Datsun, а также сборочную линию внедорожника LADA 4x4 и моделей на архитектуре альянса Renault-Nissan.

Причиной введения простоев явился более низкий, чем предполагался и прогнозировался компанией, спрос на автомобили. О простое в эти дни знает и дилер "АвтоВАЗа". Представитель "АвтоВАЗа" от комментариев отказался.

При этом, ни о каком отпуске для сотрудников концерна речи не идет. Сейчас на заводе бренда достаточно иной работы, так как решению временно остановить производственные конвейеры были подвержены не все линии.