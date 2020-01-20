Изменятся правила покупки

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20 января 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: портал правовой информации

Фото: pixabay.com

Минэкономразвития создали новый проект постановления правительства о внесении изменений, которые позволяют физическим лицам закрепить за собой «красивый» регистрационный номер автомобиля. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

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В документе сказано, что гражданин РФ сможет зарезервировать номер с желаемым сочетанием цифр и букв на сайте госуслуг. Однако за «красивый» номерной знак придется заплатить повышенную госпошлину или победить на аукционе.

Отмечается, что размер госпошлины будет прописан в Налоговом кодексе, а регулировать порядок проведения торгов будут регионы. Таким образом, они смогут повышать или понижать стартовую цену. На протяжении 30 дней каждое физлицо сможет принять участие не более пяти раз одновременно.