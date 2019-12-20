С 2020 года автовладельцам в России осложнят жизнь пять новых законов

//Авто 13+

20 декабря 2019, 23:11 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В грядущем 2020 году, помимо предстоящего повышения цен на автомобили, автолюбителей ждет и несколько новых законов, которые большинство из них воспримет, как минимум, с чувством досады.

Во-первых, начиная с 1 января нельзя будет эксплуатировать машину без диагностической карты (согласно новой редакции статьи 12.5 КоАП): штраф 2000 рублей. В свою очередь, ОСАГО без нее не оформить. А езда без страховки с нового года обойдется в 2800 рублей.

Помимо этого, правительство подписало указ, согласно которому получить карту с диагностикой машины, прошедшей техосмотр, можно будет только при наличии трех вариантов цветной фотографии автомобиля в высоком разрешении, направленных в единую базу данных.

В-третьих, у счастливого обладателя новенького авто пропадет разрешение управлять им без госномеров в течение 10 дней после покупки, как это было возможно ранее, так как данные для постановки на учет и выдачи госномера отныне в ГИБДД будут отправлять автодилеры.

В случае, если VIN-номер ТС поврежден, сгнил или проржавел (нечитаем), владельцу придется за свой счет наносить на автомобиль специальную маркировку через специализированные аккредитованные организации или заводы-изготовители (при наличии у них оборудования).

И, наконец, с 1 января в России повышается утилизационный сбор, что приведет к закономерному росту цен на автомобили в зависимости от рабочего объема двигателя "ласточки". И это - не считая повышения НДС, инфляции и прочих сопутствующих тому факторов.