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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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В МВД рассказали, как мошенники угоняют автомобили

, 10:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

В МВД рассказали, как мошенники угоняют автомобили
Фото: pixabay.com

В главном управлении МВД по столице назвали несколько самых популярных способов угона автомобилей. В ведомстве сообщили, что помимо механического вскрытия дверей существует несколько более оригинальных способов.

Для вскрытия замков и отключения сигнализации злоумышленники зачастую пользуются специальными приспособлениями, известными как «удочка» и «длинная рука». Также некоторые могут подменить ключ во время осмотра автомобиля, выставленного на продажу. Мошенник звонит хозяину авто под видом покупателя, узнает о противоугонной защите и незаметно меняет ключ на дубликат. Также в МВД рассказали, что некоторые оригиналы крадут автомобили при помощи эвакуаторов, демонстрируя поддельные документы на машину, передаёт Радио Sputnik.

АБ

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