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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Авто 13+

Эксперты определили наилучшее время для покупки авто

, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперты определили наилучшее время для покупки авто
фото: Twitter

В первом месяце 2020 года россиян ждут перемены, из-за которых стоимость авто может измениться. Эксперты проанализировали рынок и назвали лучшее время года для покупки нового автомобиля.

Ранее таким временем считался январь, так как после наступления Нового года машины в автосалонах дилеров "старели" на год и обзаводились яркими ценниками с указанием приличной скидки на автомобиль.

Однако теперь большая часть автогигантов, скорее всего, увеличат стоимость своих моделей с начала следующего года. К примеру, концерны BMW, Volvo и Chery уже проинформировали автолюбителей об этом.

Помимо этого с 1 января в России повысится ставка утилизационного сбора. Напрямую это изменение должно коснуться лишь импортных авто. Однако вслед за ними могут подорожать и модели, собранные в РФ.

Не стоит забывать об инфляции, которая, предположительно, составит четыре процента. Таким образом, специалисты советуют не затягивать с покупкой автомобиля и по возможности делать это уже сейчас.

АС

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