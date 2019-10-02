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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Непогода спасет от штрафов ГИБДД?

, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]

В условиях плохой погоды россияне не должны получать штрафы, зафиксированные камерами наблюдения на дорогах. Соответствующее указание ГИБДД Российской Федерации направила во все регионы страны.

Системы фиксации нарушений ПДД должны выключаться во время непогоды. Поэтому все зафиксированные нарушения правил во время тумана или сильного дождя не должны отражаться на гражданах в виде штрафов.

Причиной подготовки данного документа послужила необходимость дальнейшего исключения из практики ряда проблемных аспектов, которые были выявлены в ходе проведенного системного анализа, пишет "Коммерсантъ".

Однако отменить уже полученные штрафы на основании рекомендаций ГИБДД нельзя. Юридической силы документ не имеет, и местные органы ГИБДД лишь могут ориентироваться в будущем на данные в нем разъяснения.

АС

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