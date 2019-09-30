В российском каршеринге появились электромобили

//Авто 13+

30 сентября 2019, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

В Яндекс.Драйве появилась молния о прибавлении сегодня в каршеринге 30 электрокаров Nissan Leaf. Тихий и экологичный автомобиль проезжает 270 км без подзарядки.



По условиям проката, зона поездок распространяется на Золотое кольцо, но зона парковки - Садовое кольцо столицы. Заряжает электромобиль сам Яндекс. Драйв. В тарифном опционе присутствует поминутная аренда и фиксированная - 30 минут, 1 час или 1,5 часа.



Базовый доступ к электрокарам с 26-ти лет и необходимо наличие 6 лет стажа плюс отбор алгоритма.



