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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Авто 13+

В российском каршеринге появились электромобили

, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

В Яндекс.Драйве появилась молния о прибавлении сегодня в каршеринге 30 электрокаров Nissan Leaf. Тихий и экологичный автомобиль проезжает 270 км без подзарядки.

По условиям проката, зона поездок распространяется на Золотое кольцо, но зона парковки - Садовое кольцо столицы. Заряжает электромобиль сам Яндекс. Драйв. В тарифном опционе присутствует поминутная аренда и фиксированная - 30 минут, 1 час или 1,5 часа.

Базовый доступ к электрокарам  с 26-ти лет и необходимо наличие 6 лет стажа плюс отбор алгоритма.

ПВ

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