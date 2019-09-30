В Движении автомобилистов прокомментировали идею о введении электронных прав

Председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал слова начальника ГИБДД РФ Михаила Черникова и переходе на электронные водительские удостоверения.
Он подчеркнул, что у водителей должна оставаться возможность выбора: менять права на электронные или оставлять прежний вариант, передаёт RT.
«В эпоху современных технологий, конечно, подобного рода практика, я думаю, в конце концов возобладает и большинство водителей перейдут на электронные водительские удостоверения. Но кто-то, может, и не захочет, поэтому альтернатива должна оставаться», - отметил Похмелкин.