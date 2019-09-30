В Движении автомобилистов прокомментировали идею о введении электронных прав

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30 сентября 2019, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал слова начальника ГИБДД РФ Михаила Черникова и переходе на электронные водительские удостоверения.

Он подчеркнул, что у водителей должна оставаться возможность выбора: менять права на электронные или оставлять прежний вариант, передаёт RT.

«В эпоху современных технологий, конечно, подобного рода практика, я думаю, в конце концов возобладает и большинство водителей перейдут на электронные водительские удостоверения. Но кто-то, может, и не захочет, поэтому альтернатива должна оставаться», - отметил Похмелкин.