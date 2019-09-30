Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Авто 13+

В Движении автомобилистов прокомментировали идею о введении электронных прав

, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал слова начальника ГИБДД РФ Михаила Черникова и переходе на электронные водительские удостоверения.

Он подчеркнул, что у водителей должна оставаться возможность выбора: менять права на электронные или оставлять прежний вариант, передаёт RT.

«В эпоху современных технологий, конечно, подобного рода практика, я думаю, в конце концов возобладает и большинство водителей перейдут на электронные водительские удостоверения. Но кто-то, может, и не захочет, поэтому альтернатива должна оставаться», - отметил Похмелкин.

АБ

//картина дня

Политика

Все, что необходимо знать о Брексит за 3 минуты

Все, что необходимо знать о Брексит за 3 минуты

31 октября 2019 года в 2:00 по московскому времени Великобритания должна выйти из состава Европейского Союза. Итак, что мы должны знать о Брексит: от истории вопроса до текущего состояния дел всего за 3 минуты. Засекаем время.

Украина объявила о закрытии части Черного моря из-за военных учений в Одесской области. На период проведения ракетных стрельб ограничат доступ к мысам Калфа, Ледники и части морской косы рядом с н.п. Лебедевка.

Украина объявила о закрытии части Черного моря из-за военных учений в Одесской области. На период проведения ракетных…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Актриса Елена Корикова обратилась к министру культуры Владимиру Мединскому. "Есть ли у деятелей искусства в нашей стране хоть какое-то право на защиту от нападок желтой…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Мария Захарова объяснила, почему Сергей Лавров не развернул самолет над Атлантикой по пути в США на заседание Генассамблеи ООН после отказа американских властей…

//новости ан