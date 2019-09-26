В МВД поддержали снижение допустимого порога превышения скорости

//Авто 13+

26 сентября 2019, 18:41 [ «Аргументы Недели» ]

В МВД поддерживают идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Об этом заявил замруководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин.

По его словам, сказанным в эфире "Авторадио", такая поправка может появиться в новой редакции КоАП. Кузин пояснил, что большинство ДТП происходят именно из-за превышения скорости водителями ТС.

"МВД поддерживает идею снижения порога с 20 до 10 км/ч. Норма может быть реализована в новом кодексе, который готовится правительством к внесению в Госдуму в начале следующего года", - отметил он.