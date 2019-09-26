Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Авто 13+

В МВД поддержали снижение допустимого порога превышения скорости

, 18:41 [ «Аргументы Недели» ]

В МВД поддерживают идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Об этом заявил замруководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин.

По его словам, сказанным в эфире "Авторадио", такая поправка может появиться в новой редакции КоАП. Кузин пояснил, что большинство ДТП происходят именно из-за превышения скорости водителями ТС.

"МВД поддерживает идею снижения порога с 20 до 10 км/ч. Норма может быть реализована в новом кодексе, который готовится правительством к внесению в Госдуму в начале следующего года", - отметил он.

АС

//картина дня

Интервью

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

В ходе беседы политик рассказал «АН», зачем ему нужен Telegram-канал, о конкретных проектах, реализующихся в Саратовской области, и есть ли светлое будущее у опустевших и пьющих российских сел.

Конфликт в Донбассе на самом деле был порожден газовым вопросом и борьбой за газовый рынок Европы. Соответствующее заявление в разговоре с представителями прессы сделал российский политтехнолог Марат Баширов.

Конфликт в Донбассе на самом деле был порожден газовым вопросом и борьбой за газовый рынок Европы. Соответствующее…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Телеведущий Владимир Соловьев назвал экс-президента Франции Жака Ширака "титаном", который действительно понимал интересы своего народа. Французская пресса 26 сентября…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти в условиях налогового маневра в нефтяной сфере в России.

//новости ан

Кристина Асмус рассказала поклонникам о семейной жизни с Гариком Харламовым. Причиной для сплетен послужил выход актрисы на кинофестивале в Ялте, когда Асмус предстала…