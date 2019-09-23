В России начали действовать новые правила расчета транспортного налога

//Авто 13+

23 сентября 2019, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]

В России вступают в силу новые правила расчета транспортного налога: главные изменения коснулись автомобилей стоимостью более 3 млн рублей. Перечень таких машин недавно был расширен Минпромторгом.

Так список дорогих автомобилей пополнился тремя новыми моделями: в перечень были включены BMW 340i xDrive Gran Turismo, Hyundai Genesis G90 Royal и Mercedes-AMG GT. Для них теперь действует увеличенная ставка.

Новые правила относятся к ТС не старше 3 лет. Ранее к таким автомобилям применялись коэффициенты 1,3 и 1,5. Однако отныне для вышеуказанных транспортных средств будет действовать единый коэффицент - 1,1.

Еще введен измененный порядок заполнения декларации по транспортному налогу для организаций. Для юрлиц больше не действует льгота, уменьшающая налог на сумму в системе "Платон", для ТС массой свыше 12 тонн.