Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Авто 13+

В России начали действовать новые правила расчета транспортного налога

23 сентября 2019, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]

В России вступают в силу новые правила расчета транспортного налога: главные изменения коснулись автомобилей стоимостью более 3 млн рублей. Перечень таких машин недавно был расширен Минпромторгом.

Так список дорогих автомобилей пополнился тремя новыми моделями: в перечень были включены BMW 340i xDrive Gran Turismo, Hyundai Genesis G90 Royal и Mercedes-AMG GT. Для них теперь действует увеличенная ставка.

Новые правила относятся к ТС не старше 3 лет. Ранее к таким автомобилям применялись коэффициенты 1,3 и 1,5. Однако отныне для вышеуказанных транспортных средств будет действовать единый коэффицент - 1,1.

Еще введен измененный порядок заполнения декларации по транспортному налогу для организаций. Для юрлиц больше не действует льгота, уменьшающая налог на сумму в системе "Платон", для ТС массой свыше 12 тонн.

АС

//картина дня

В мире

В ПАСЕ жестко ответили на отказ Украины отправить делегацию на сессию

В ПАСЕ жестко ответили на отказ Украины отправить делегацию на сессию

В ПАСЕ прокомментировали нежелание Киева отправлять на очередную сессию свою делегацию из-за возвращения России в Совет Европы. Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс в ответ напомнил Украине о её обязательствах.

Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки в петербургский аэропорт Пулково.

Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан