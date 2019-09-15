Под Санкт-Петербургом образовался гигантский затор

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15 сентября 2019, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

На трассе А-121 «Сортавала» при выезде из Санкт-Петербурга образовалась гигантская пробка длиной более чем в десять километров. Сообщается, что машинам приходится ждать больше часа, чтобы проехать «застрявший» участок дороги.

Отмечается, что затор начинается в Агалатовском сельском поселении и тянется до выезда на КАД возле Бугровского сельского поселения, передаёт «Российская газета». Предположительно пробка образовалась из-за дачников, которые в связи с испортившейся погодой решили раньше вернуться в город. Также ситуацию осложняют две аварии.