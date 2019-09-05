СМИ: В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона

С начала ноября текущего года в ряде регионов Российской Федерации автовладельцы смогут оформить дорожно-транспортное происшествие по европротоколу со смартфона. Об этом сегодня пишет РБК.

Так, попавшие в аварию водители могут отправить электронное извещение через мобильное приложение. Нужные для страховщиков данные об аварии поступят из личного кабинета автомобилиста, которому останется лишь сделать фото.

Не нужно будет вызывать инспектора ГИБДД и заполнять документы. Однако, система работает, только если оба водителя зарегистрированы на портале Госуслуг, оба сделали фото и не имеют разногласий относительно ДТП.