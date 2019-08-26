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Специалисты рассказали, как на выбор автомобиля влияет возраст клиента
26 августа 2019, 21:21 [ «Аргументы Недели» ]
С возрастом вкусы людей во многом меняются, и это относится также к выбору автомобиля. Если в молодости люди обращают внимание на мощь, то с приходом зрелости предпочитают авто повышенного комфорта.
Согласно статистике, молодые водители в возрасте до 34 лет предпочитают такие бренды, как KIA, BMW или Skoda. Однако мужчины, чей возраст преодолел отметку в 45 лет, как правило, покупают Hyundai, отмечают эксперты.
Девушки до 35 выбирают те же модели, что и их сверстники мужского пола, автоледи постарше берут Toyota. При выборе авто дамы ориентируются на стиль, безопасность и комфорт, предпочитая хетчбэки, либо кроссоверы с АКПП.
При выборе цвета кузова у мужчин, как и всегда, в лидерах находится черный, далее за ним идут серебряный, белый, серый и синий. Женщины же, как правило, отдают предпочтение красному, розовому, а также оранжевому цветам.
Также аналитики выяснили, что клиенты среднего возраста обычно выбирают вместительные автомобили с низкой стоимостью обслуживания. Представителей же старшей возрастной группы зачастую интересует страна-производитель.
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