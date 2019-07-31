Путин упростил получение автономеров

Президент России подписал указ, согласно которому с 1 января 2020 года автовладельцы смогут получать номерные знаки напрямую у изготовителя. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Порядок регистрации авто в целом остается прежним, однако в органах ГИБДД можно будет только получить набор букв и цифр регистрационного знака, а изготовлением самого по себе номера с этими данными займутся специалисты частных фирм.

Эти организации и их должностные лица будут нести ответственность за умышленное или совершенное по неосторожности искажение регистрационных данных ТС, маркировки и основных их компонентов, а также за нарушение порядка госрегистрации.