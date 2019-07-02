"АвтоВАЗ" заявил об остановке производства

Российский концерн "АвтоВАЗ" с 3 июля приостановит производство автомобилей на обеих своих площадках - в Тольятти и в Ижевске. Об этом во вторник говорится в официальном сообщении компании.

Простой, как отмечается, связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок комплектующих со стороны ООО "Завод Автокомпонент" (город Нижний Новгород)". Сколько он продлится - пока не известно.

"«АвтоВАЗ» делал все возможное для недопущения этой ситуации и предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства", - отметила пресс-служба, добавив, что компания намерена взыскать понесенные убытки.