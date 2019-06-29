Минтранс счел необходимым лишать водителей грузовиков прав за перевес

Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес. Об этом сообщил глава Министерства транспорта Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

По его словам, управление большегрузным транспортом, масса которого превышает допустимую (что приводит к порче дорожного полотна) будет грозить водителям лишением прав с конфискацией автомобиля.

"Договорились [на заседании по развитию сети автодорог и организации дорожного движения], что будут очень жесткие меры: лишение прав с конфискацией автомобиля и груза", - заявил глава Минтранса.

Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета говорил, что важно наладить регулирование проезда тяжеловесных машин, так как они наносят урон дорогам, в особенности когда нарушают нормы.