На Крымском мосту зафиксирован рекорд скорости

На Крымском мосту через Керченский пролив водитель BMW разогнался до скорости 243 км/ч. На сегодняшний день это максимальная скорость, зафиксированная на данном мосту сотрудниками ГИБДД. Украинский гидрогеолог назвал Крымский мост «колоссальной ошибкой» и призвал его разобрать

"Человек очень сильно спешил, хотел в Крым попасть. Это очень большая скорость, надо самоубийцей быть, чтобы ездить с такой скоростью...", - отметил начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по РК Дмитрий Леонтьев.

Сейчас на Крымском мосту размещены 10 приборов фотофиксации нарушений. Максимальная скорость движения на трассе - 90 км/ч. По словам Леонтьева, она "достаточно приемлемая, чтобы проехать, не разгоняясь".

Отметим, несмотря на поставленный рекорд, водитель транспортного средства все же допустил нарушение правил, а потому был оштрафован.