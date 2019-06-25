За грязные номера смогут лишить прав?

За умышленное загрязнение автомобильного номера, в том числе грязью или снегом, можно будет на несколько месяцев лишиться водительских прав. Это следует из постановления Пленума Верховного суда РФ.

Пленум Верховного суда (ВС) принял постановление, разъясняющее судам, как наказывать нарушителей ПДД, сообщает интернет-портал газеты "Коммерсантъ". Разъяснения касаются в том числе статьи 12.2 КоАП.

Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тысяч рублей или даже лишить прав. Но инспектор должен доказать умышленность действий.

Если же водитель механически удалил символы на номере, подчистил или подкрасил буквы, то суды должны расценивать это как управление авто с подложными номерами. За это можно лишиться прав на срок до года.

А согласно статье 12.5 части 3 КоАП, запрещено устанавливать на авто оптику, цвет огней и режим работы которой не соответствуют нормам. Водитель может лишиться прав на срок от полугода до года.

Документ в настоящий момент находится на доработке. В течение ближайших недель итоговый вариант будет принят.