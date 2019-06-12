Автолюбитель из Британии создал "диваномобиль", способный разгоняться до 40 км/ч. Теперь он может с удобством раскинуться на диване и, попивая кофе, прокатиться по городу, любуясь видами.

Изобретателем "диваномобиля" является фанат автотюнинга Эд Чайна, ранее успешно поставивший на колеса кровать, офисный столик, ванну, а теперь и двухместный диван, сообщает "Российская газета".

Как отмечает издание, сотрудники полиции смотрят на экзотическое средство передвижения "сквозь пальцы" и с улыбкой, ведь "диваномобиль" имеет всю необходимую оптику и даже зеркала заднего вида.