DeLorean на базе ВАЗ-2109 всколыхнул Сеть

В социальных сетях российского сегмента Интернета обсуждают опубликованные кем-то фотографии легендарной "девятки", своеобразный тюнинг которой вызвал множество вопросов, включая "как?" и "зачем?".

"Так и представляю, как вся эта этажерка отлетает от машины на 100 км/ч. Нет, она оторвется на 70!", "Хардкор революшен!", "Он хотел стать трансформером, но не смог", - комментируют пользователи фото, которые для многих стали "бояном".

В сетях отметили, что владельцу автомобиля, видно, очень уж хотелось, чтобы его транспорт превратился в космолет, или, на худой конец, в DeLorean из фильма "Назад в будущее", однако сошлись во мнении, что тюнинг вышел крайне неудачным.