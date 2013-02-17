Онищенко рассказал, кому выгоден закон о возврате доли промилле в крови водителя

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17 февраля 2013, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото сайта rospotrebnadzor.ru

Только алкогольным компаниям выгодна отмена полного запрета на наличие алкоголя в крови водителей. Об этом заявил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко на брифинге, комментируя законодательную инициативу депутатов-эсеров.

"АН" писали, что в минувший четверг в Госдуму РФ поступил законопроект о повышении минимально допустимой дозе алкоголя в крови водителей с 0 до 0,2 промилле. При этом многие депутаты выступают за возвращение нормы в 0,3 промилле.

По словам Онищенко, эта мера несвоевременная и ненужная.

Глава Роспотребнадзора добавил, что при нормальной физиологии не существует обстоятельств, при которых человек выделял бы алкоголь, не употребив его. По его мнению, водителям, которые перед поездкой не употребляли никаких спиртных напитков, не стоит волноваться о том, что алкотестер может выдать погрешность.

Главный санитарный врач России напомнил, что алкотестер является не единственным тестом, который используется медиками при освидетельствовании.