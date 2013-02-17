Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Авто

Онищенко рассказал, кому выгоден закон о возврате доли промилле в крови водителя

17 февраля 2013, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото сайта rospotrebnadzor.ru
Фото сайта rospotrebnadzor.ru

Только алкогольным компаниям выгодна отмена полного запрета на наличие алкоголя в крови водителей. Об этом заявил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко на брифинге, комментируя законодательную инициативу депутатов-эсеров.

"АН" писали, что в минувший четверг в Госдуму РФ поступил законопроект о повышении минимально допустимой дозе алкоголя в крови водителей с 0 до 0,2 промилле. При этом многие депутаты выступают за возвращение нормы в 0,3 промилле.

По словам Онищенко, эта мера несвоевременная и ненужная.

Глава Роспотребнадзора добавил, что при нормальной физиологии не существует обстоятельств, при которых человек выделял бы алкоголь, не употребив его. По его мнению, водителям, которые перед поездкой не употребляли никаких спиртных напитков, не стоит волноваться о том, что алкотестер может выдать погрешность.

Главный санитарный врач России напомнил, что алкотестер является не единственным тестом, который используется медиками при освидетельствовании.

ЛБ

//картина дня

В мире

В ДНР узнали о планах ВСУ обострить ситуацию в Донбассе перед встречей Зеленского и Трампа

В ДНР узнали о планах ВСУ обострить ситуацию в Донбассе перед встречей Зеленского и Трампа

Вооруженные силы Украины намерены обострить ситуацию в Донбассе в преддверии встречи президента страны Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Об этом говорится в заявлении Народной милиции ДНР.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании Государственного совета Республики Крым в пятницу, 20 сентября.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Несмотря на то, что частная клиника, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, разрешает привлекать сторонних врачей, таких консультаций не будет. Родственники актрисы…

//новости ан

Популярный российский бьюти-блогер Андрей Петров записал свой разговор с матерью, в котором признается ей в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. "Мама, я гей"…

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: убийство в Тверской области, авария в Кирове…

//новости ан