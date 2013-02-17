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//Авто

Понятие "нештатная ситуация" на дорогах войдет в официальные документы РФ

17 февраля 2013, 15:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото ГУ МЧС по РСО-Алании.
Фото ГУ МЧС по РСО-Алании.

Предложение законодательно закрепить понятие "нештатная ситуация" во избежание повторения транспортного коллапса, произошедшего трассе "Россия" в конце прошлого года поддержал в воскресенье глава МЧС России Владимир Пучков.

Сегодня в 11 утра мск Пучков на вертолете начал облет ряда регионов Центрального федерального округа, передала пресс-служба ведомства.

В Тверской области министр провел совещание, посвященное предотвращению заторов на федеральной трассе М-10.

На совещании начальник управления автомагистрали Москва - Санкт-Петербург Дмитрий Волков предложил законодательно закрепить для высокоинтенсивных трасс понятие нештатной ситуации, то есть ситуации, когда объявляется штормовое предупреждение. В таком случае все оперативные службы заранее выезжают на проблемные участки, а время реагирования на ЧС сокращается.

"Мы предлагаем в законодательство внести пример нашей работы", - сказал Волков.

Глава МЧС отметил, что из ситуации на М-10 были сделаны соответствующие выводы. Сейчас на участках трассы установлены новые системы мониторинга, организовано взаимодействие с Росгидрометом, ведется информирование водителей большегрузного транспорта и грузоотправителей о ситуации на дороге.

"АН" писали, что в самом конце ноября прошлого года в результате обильного снегопада произошло нарушение движения автотранспорта на восьми участках трассы М-10 в Тверской и Новгородской областях. Движение было нарушено на участках протяженностью 191 км, из них в Тверской области - 135 км, в Новгородской - 56 км. В пробку попали, в частности, более 4 тыс грузовых автомобилей.

ЛБ

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