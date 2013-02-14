В России могут вернуть доли промилле в крови водителя, но ужесточат наказание

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14 февраля 2013, 12:33 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр ВГТРК.

В Госдуме создана рабочая группа, которая займется пересмотром наказаний водителей, в том числе за управление автомобилем в нетрезвом виде, об этом рассказал зампред думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков.

По его словам в эфире BFM в четверг, сейчас предлагается вернуть минимальную допустимую дозу алкоголя в крови водителя, правда, при этом ужесточить наказание для тех, кто попался за рулем с превышением этой дозы или повторно.

"Абсолютного нуля не бывает. Небольшая доза может быть обнаружена даже у клинических трезвенников. И что, их лишать прав? Нужно вернуть минимальную допустимую дозу. Пусть это будут те же 0,3 промилле. Но одновременно с этим необходимо ужесточить наказание для тех, у кого доза будет превышена. Кроме того, я считаю необходимым дифференцировать наказания. Например, если ты попался за езду в нетрезвом виде, и приборы показали, скажем, 0,5 промилле, водителя необходимо лишать прав на существующие 1,5–2 года, а если, например, в крови было обнаружено более 1 промилле, то тогда наказание можно увеличить до 5 лет, пояснил в эфире BFM Вячеслав Лысаков.

Кроме того, Лысаков выступает за ужесточение наказаний для тех, кто повторно попадается пьяным за рулем вплоть до пожизненного лишения прав и конфискации автомобиля.

Когда эти предложения могут обрести законодательную инициативу, пока сказать сложно. Однако в четверг депутат-эсер Антон Беляков внес в Госдуму законопроект, разрешающий 0,2 промилле для водителей.

Напомним, норма о максимально допустимой дозе алкоголя в крови в 0,3 промилле была отменена по инициативе президента России Дмитрия Медведева в 2010 году. Госдума в кратчайшие сроки приняла поправки в Кодекс об административных нарушениях, вернувшие в нашей стране "сухой закон".

В 2011 году уже после отмены 0,3 промилле количество аварий с участием пьяных водителей возросло. И случилось это впервые за последние пять лет. Так, в прошлом году по вине нетрезвых водителей произошло 12252 ДТП - на 3,4% больше, чем в 2010. При этом 2103 человека погибло (+7,6%), а ранения получили 17900 человек (+3,6%).

Отметим, что в большинстве развитых государств законы позволяют и более значительное содержание алкоголя в крови водителей, чем были в России ранее и которые сейчас хотят вернуть. В большинстве стран зарубежья в крови может содержаться до 0,5 промилле алкоголя. А это полноценный бокал вина за обедом, после которого можно сразу отправляться в путь.

А, например, в некоторых штата США, Британии и нескольких других странах за руль можно садиться, даже если вы выпили на 0,8 промилле.

Фото c сайта gazeta.ru.







