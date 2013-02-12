Страховщики предупреждают о критической ситуации с ОСАГО

Крупнейшие страховщики ОСАГО подписали письмо о сложной ситуации на рынке обязательной автогражданки и о своем намерении сократить этот бизнес, если не будут предприняты законодательные изменения, сообщил во вторник глава "Ингосстраха" Александр Григорьев.

Письмо, которое будет отправлено во все инстанции: Госдуму, ФСФР, Минфин, а также первому вице-премьеру Игорю Шувалову, передает РИА Новости.

В письме отмечается, что в связи с внесением в Госдуму законопроекта о повышении выплат по ОСАГО, на рынке сложилась критическая ситуация. Масла в огонь подливает и распространение на ОСАГО закона "О защите прав потребителей".