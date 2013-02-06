В яму в Москве на Варшавском шоссе попали сразу 10 автомобилей

В Москве более 10 автомобилей провалились в яму глубиной около 20 сантиметров на Варшавском шоссе недалеко от станции метро «Чертановская». Автомобилисты, чьи машины получили повреждения, рассказали что им пришлось вызывать передвижной шиномонтаж и ДПС.

Инцидент произошел на участке Варшавского шоссе, который отремонтировали совсем недавно. У одной из машин в результате попадания в яму оторвало поперечную раздаточной коробки и двигатель наклонило вниз. По словам владельца машины, сотрудники ДПС пообещали долгие судебные тяжбы, передает радиостанция BFM.

Координатор «Общества Синих Ведёрок» Пётр Шкуматов пояснил, как поступать в случае, когда очевидна вина дорожников. По его словам, для того, чтобы получить компенсацию с организации, которая ответственна за этот участок дороги, необходимо оформить все бумаги правильно. Шкуматов уточнил, что нужно удостовериться в том, что ГАИ указало, что причиной ДТП является этот дефект дорожного покрытия. Дефект надо сфотографировать, показать его глубину, габариты. В этой истории, по нашим законам - это столкновение автомобиля с ямой является ДТП. На практике этим людям предстоят долгие судебные тяжбы, потому что это не имеет отношения к страхованию, это обычный иск в порядке гражданского судопроизводства. Но поскольку все рассматривается в порядке гражданского судопроизводства, людям должен быть возмещен причиненный вред полностью, без учета всяких амортизаций и износов.