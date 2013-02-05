У российского президента появятся новые автомобили «Руссо-Балт» и «Орел»

Участники проекта «Кортеж», готовящие концепцию выпуска автомобилей для президента России и высокопоставленных чиновников, рассматривают возможность возродить старинный бренд «Руссо-Балт» (Russo-Baltique). Другой рассматриваемый вариант бренда — «Орел».

Новый российский проект «Кортеж» начал набирать обороты. В рамках этой инициативы предполагается создать сразу несколько автомобилей, которые будут обслуживать первых лиц государства, в том числе и президента России, пишет газета «Известия». Автомобили марки «Руссо-Балт» появились еще до революции 1917 года, однако власти Советской России приняли решение прекратить выпуск роскошных машин. О возрождении легендарных моделей заговорили в 2007 году, когда на автосалоне в Женеве был представлен концепт Russo-Baltique Impression. Он представлял собой большое 4-местное купе с турбированным двигателем V12 (555 л.с.), который работает в паре с 6-ступенчатым «автоматом».

По заверениям представителей компании «Руссо-Балта», автомобиль был способен разгоняться до 314 км/час, а время набора 0-100 км/час занимало 4 с (0-200 км/час за 13,2 с). Но с тех пор ни одной серийной машины «Руссо-Балта» на дорогах так и не появилось. Возможно, благодаря проекту «Кортеж» старинная марка получит шанс на возрождение.

Создатели «Кортежа» думают и над абсолютно новой маркой автомобиля – «Орел». Фирменным знаком автомобиля новой марки автомобиля станет двуглавый орел. Вопрос с логотипом решается в геральдическом совете при президенте.