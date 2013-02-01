МВД России опровергает усложнение экзаменов на права

МВД опровергает сведения о том, что требования к условиям сдачи экзаменов на водительские права изменились. "АН" писали, что сегодня некоторые СМИ писали о том, что с 1 февраля в России вводятся новые условия сдачи экзаменов на право управления транспортом, ссылаясь на проект приказа Министерства внутренних дел России.



Отмечается, что данный законопроект существует, и он размещён на официальном сайте ведомства. Однако документ доступен для публичного обсуждения и общественной антикоррупционной экспертизы.



В связи с продолжением работы над проектом его введение в действие с 1 февраля не предусматривается, говорят в МВД.