Медведев ускорит принятие закона об ужесточении ответственности за пьяную езду

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал ускорить принятие законопроекта об ужесточении ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.

В понедельник на совещании с вице-премьерами Медведев привел данные: только за время новогодних праздников в России произошло 134 ДТП с участием пьяных водителей, при этом 15 человек погибли и 200 человек пострадали.

Глава правительства особо подчеркнул, что от пьяных водителей страдают дети.

"Дня не проходит без сообщений о гибели людей, в том числе, к сожалению, детей, под колесами пьяных автовладельцев", - сказал Медведев.

"Нужно снова вернуться к этой теме и принять меры, направленные на борьбу с алкоголем за рулем, а не высчитывать промилле, которые можно или нельзя принимать перед тем, как сесть за руль", - пояснил глава правительства.

Премьер сообщил, что планирует обсудить этот законопроект с "Единой Россией" и ее фракцией в Госдуме, чтобы ускорить его продвижение.

Напомним, законопроект, ужесточающий ответственность для водителей в нетрезвом состоянии, был внесен в Госдуму в конце ноября прошлого года. Предлагается внести изменения в Уголовный кодекс РФ и в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Поправками в УК РФ предлагается наказывать водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, штрафом в размере 10 тысяч рублей и лишать права управления транспортным средством на срок от пяти до семи лет. В случае, если же пьяный водитель стал виновников смерти человека, то ему может грозить лишение свободы сроком на 7 лет с лишением прав на 10 лет. В случаях с нетрезвым водителем при двух и более погибших срок заключения может быть увеличен до 15 лет.