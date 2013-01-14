В Детройте открылся международный автосалон

В автомобильной столице США, городе Детройте открывается ежегодный северо-американский международный автосалон, на котором будут представлены около шестидесяти новинок.

Среди наиболее ожидаемых премьер: BMW покажет концепт-кар четвертой серии, Toyota анонсирует концепт спортивного седана "Фурия", а компания Chevrolet намерена показать сразу пять новинок - "Оникс", "Орландо", "Сейл", "Спин" и "Трекс".



Mercedes-Benz представит две модели, они сойдут с конвейера в 2014 году. Компания

Первыми посетителями шоу станут представители СМИ. На шоу аккредитовались свыше 10 тыс. журналистов. Жюри из специализирующихся на авторынке журналистов назовет лучший автомобиль года. На Детройтском автосалоне-2012 в классе легковых машин титул завоевал Hyundai Elantra.



Первое шоу автомобилей в Детройте, где находится штаб-квартиры американских автогигантов Chrysler, Ford и General Motors, состоялось в 1907 году, в 1988 году оно получило международный статус.