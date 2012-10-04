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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Авто

Стоимость полисов ОСАГО в течение нескольких лет будет повышена на 50%

4 октября 2012, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта business-class.su
Фото с сайта business-class.su

Стоимость полисов ОСАГО в течение нескольких лет будет повышена на 50%. Для того, чтобы переход к новым тарифам не был резким, власти планируют ввести период, в течение которого водители смогут выбирать между дешевыми полисами ОСАГО и более дорогими с увеличенным лимитом страховых выплат.

По истечении периода останутся только дорогие полисы. Решение об этом планируется принять уже в течение осенней думской сессии, передал "Маяк".

ЛБ

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