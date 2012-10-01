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//Авто

ГИБДД: Скоростной режим на дорогах начнут повышать в 2013 году

1 октября 2012, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]

ГИБДД разрешит передвигаться на отдельных участках дорог быстрее со следующего года. Начальник ГАИ России Виктор Нилов уточнил, что в первую очередь, нововведение коснётся федеральных трасс, отвечающих современным требованиям. Начнут с трассы М4 «Дон», ведущей из столицы в Ростов-на-Дону.

По словам Нилова, повышение скоростного режима повлечет за собой изменения принципов обслуживания и уборки магистралей, передает «Авторадио».

«Дорожные ведомства сейчас просчитывают эти вещи, но вводить новый скоростной режим этой осенью или к зиме было бы неправильно, начнем со следующего года», - пояснил главный гаишник России.
Но в ГИБДД опасаются, что увеличение скорости может негативно сказаться на безопасности, поэтому на этих участках будет введен повышенный контроль с использованием систем автоматической фиксации нарушений. Как рассказал начальник ГАИ, обсуждается также вариант, когда скорость увеличиваться будет лишь на одной из полос движения, например, левой.

 Госавтоинспекция анализирует не только федеральные дороги и, при возможности, планирует повысить скоростной режим и на других трассах. «Мы сейчас работаем над повышением скоростного режима в населенных пунктах, где ограничение скорости вводится с учетом административной границы, хотя застройки нет, притяжения пешеходов нет, т.е. на тех участках, где это не создаст дополнительных проблем», - заключил Виктор Нилов.

Напомним, участок трассы «Дон» с 1 октября становится платным.

ИЧ

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