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//Авто

Обнародован список претендентов на звание "Автомобиль года 2012" в Европе. ФОТО

30 сентября 2012, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фот с сайта COTY
Фот с сайта COTY

Организаторы европейского конкурса "Автомобиль года 2013" (Car of the Year, COTY) обнародовали список моделей, которые будут бороться за обладание этим престижным титулом. В в нынешнем конкурсе будут участвовать 34 машины.

Для участия допускаются модели, имеющиеся в продаже, по меньшей мере, в пяти странах Европы, производство которых стартовало за последний год. Об этом сообщает официальный сайт COTY.

В состав жюри конкурса в этом году входят 58 специализирующихся на автомобильной тематике журналистов из 22 европейских стран. Члены жюри проведут тестр-драйвы автомобилей, после чего по результатам их голосования будут выбраны 7 финалистов.

Претенденты на звание "Автомобиль года 2013" в Европе

Audi A3
BMW 3-Series

Фото с сайта newsru.co.il

Chevrolet Malibu

Фото с сайта newsru.co.il

Dacia Lodgy
Fiat 500L
Ford B-Max
Honda CR-V
Hyundai i30
Hyundai Santa Fe

Фото с сайта newsru.co.il

Kia Cee'd
Kia Optima
Lancia Flavia
Mazda6
Mercedes-Benz A-Class
Mercedes-Benz SL

Фото с сайта newsru.co.il

Mitsubishi Outlander
Mitsubishi ASX/Citroen Aircross/Peugeot 4008 Opel Adam

Фото с сайта newsru.co.il

Opel Mokka
Peugeot 208
Porsche Boxster
Renault Clio
Skoda Rapid/Seat Toledo
Smart ED
Subaru Impreza
Subaru XV
Subaru BRZ/Toyota GT86
Tata Vista
Toyota Auris
Toyota Prius Plug-in
Toyota Prius Plus
Volkswagen Golf

Фото с сайта newsru.co.il

Volvo V40
Volvo V60 Plug-in

 

Победителем прошлогоднего конкурса стал гибридный электромобиль Opel Ampera, второе место досталось малолитражке Volkswagen Up!, третье – хэтчбеку Ford Focus. В 2011 году первое место занял электромобиль Nissan Leaf.

ЛБ

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