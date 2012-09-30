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30 сентября 2012, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фот с сайта COTY

Организаторы европейского конкурса "Автомобиль года 2013" (Car of the Year, COTY) обнародовали список моделей, которые будут бороться за обладание этим престижным титулом. В в нынешнем конкурсе будут участвовать 34 машины.

Для участия допускаются модели, имеющиеся в продаже, по меньшей мере, в пяти странах Европы, производство которых стартовало за последний год. Об этом сообщает официальный сайт COTY.

В состав жюри конкурса в этом году входят 58 специализирующихся на автомобильной тематике журналистов из 22 европейских стран. Члены жюри проведут тестр-драйвы автомобилей, после чего по результатам их голосования будут выбраны 7 финалистов.

Претенденты на звание "Автомобиль года 2013" в Европе

Audi A3

BMW 3-Series









Chevrolet Malibu









Dacia Lodgy

Fiat 500L

Ford B-Max

Honda CR-V

Hyundai i30

Hyundai Santa Fe









Kia Cee'd

Kia Optima

Lancia Flavia

Mazda6

Mercedes-Benz A-Class

Mercedes-Benz SL









Mitsubishi Outlander

Mitsubishi ASX/Citroen Aircross/Peugeot 4008 Opel Adam









Opel Mokka

Peugeot 208

Porsche Boxster

Renault Clio

Skoda Rapid/Seat Toledo

Smart ED

Subaru Impreza

Subaru XV

Subaru BRZ/Toyota GT86

Tata Vista

Toyota Auris

Toyota Prius Plug-in

Toyota Prius Plus

Volkswagen Golf









Volvo V40

Volvo V60 Plug-in

Победителем прошлогоднего конкурса стал гибридный электромобиль Opel Ampera, второе место досталось малолитражке Volkswagen Up!, третье – хэтчбеку Ford Focus. В 2011 году первое место занял электромобиль Nissan Leaf.