Около 400 пьяных за рулем выявила полиция за три дня рейда

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27 сентября 2012, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]

В пятницу пресс-служба Госавтоинспекции Москвы сообщает, что в столице за три дня рейда "Нетрезвый водитель" сотрудниками правоохранительных органов выявлено почти 400 пьяных водителей, которые находились за рулем.

В сообщении в ГИБДД говорится, что "только за минувшие сутки в ходе рейда было выявлено 69 случаев нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, а также 66 случаев отказа от прохождения медицинского освидетельствования".

По данным пресс-службы, всего с 24 по 26 сентября за управление в нетрезвом состоянии задержаны 382 человека, 169 из них отказались от прохождения медосвидетельствования.

В ГУ МВД по Москве привели такие данные: за восемь месяцев 2012 года в столице выявлен 7141 случай, когда за рулем транспортного средства находились нетрезвые водители, а также 7759 случаев отказа от медицинского освидетельствования.

По данным МВД, только с января по август 2012 года по вине нетрезвых водителей в городе было совершено 152 ДТП, в которых погибли 22 человека и ранения получили 205 человек.