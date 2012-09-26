Дума предложила отменить рукописные доверенности на автомобили

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26 сентября 2012, 17:36 [ «Аргументы Недели» ]

Государственная Дума попросила российское Правительство отменить рукописные доверенности на автомобили. Дума предлагает исключить из ПДД требование водителю иметь при себе доверенность на управление транспортным средством.



Соответствующее протокольное поручение приняла нижняя палата парламента на заседании в среду, 26 сентября. Поручение обратиться в кабинет министров было дано комитету по конституционному законодательству и госстроительству. Профильный комитет обратится в правительство с предложением исключить из ПДД требование водителю иметь при себе доверенность на управление транспортным средством, передает РИА Новости. Поручение было предложено главой аппарата ОНФ Вячеславом Лысаковым и депутатом от ЛДПР Сергеем Ивановым.