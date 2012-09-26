Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Авто

Дума предложила отменить рукописные доверенности на автомобили

26 сентября 2012, 17:36 [ «Аргументы Недели» ]

Государственная Дума попросила российское Правительство отменить рукописные доверенности на автомобили. Дума предлагает исключить из ПДД требование водителю иметь при себе доверенность на управление транспортным средством.

Соответствующее протокольное поручение приняла нижняя палата парламента на заседании в среду, 26 сентября. Поручение обратиться в кабинет министров было дано комитету по конституционному законодательству и госстроительству. Профильный комитет обратится в правительство с предложением исключить из ПДД требование водителю иметь при себе доверенность на управление транспортным средством, передает РИА Новости. Поручение было предложено главой аппарата ОНФ Вячеславом Лысаковым и депутатом от ЛДПР Сергеем Ивановым.

ЕЛ

//картина дня

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла на себя обязательство придерживаться принятых в ЕС правил работы в энергетическом секторе.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится в глубокой коме.Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк…

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Латвийский союз самоуправлений просит отправить министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце в отставку. Самоуправления расценивают реформу господина Пуце…

//новости ан

//новости ан