Для начинающих водителей введут существенные ограничения

В России могут ввести для начинающих водителей ограничения, существовавшие еще во времена СССР. Данное предложение поступило от Общественного совета при Министерстве внутренних дел России, пишет газета "Коммерсантъ".

Для начинающих водителей, в частности, предлагается ввести ограничение скоростного режима, количества пассажиров в автомобиле и передвижения в темное время суток. Подобные ограничения были введены еще во времена СССР, а отменили их около 20 лет назад.

По данным ГИБДД, за 2011 год неопытными водителями было совершено 59 тысяч аварий. В Общественном совете при МВД считают, что возрождение подобной схемы ограничения прав водителей позволит снизить аварийность на дорогах.