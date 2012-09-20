В центре Москвы скоро введут платную парковку

В Москве с 1 ноября введут платную парковку на 21 улице и переулке в центре города. Ранее о вводе платной парковки в рамках борьбы с пробками говорил мэр столицы Сергей Собянин.



Хаотичная автомобильная парковка в центре Москвы вызывает трудности в движении общественного транспорта и самих водителей. Пробный проект по платной парковке будет реализован в Успенском, Петровском, Дмитровском, Копьевском, Лиховом, Большом, Малом и Среднем Каретном переулках. Об этом сообщает РИА Новости. Также отмечается, что платная парковка будет введена на улицах Каретный Ряд, Петровке, Первом, Втором и Третьем Колобовском переулках, Петровском бульваре, Крапивенском и Рахмановском переулках и Петровских Линиях.