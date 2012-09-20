В России могут в 10 раз увеличить штрафы за разговоры по мобильному за рулем

В России могут в десять раз увеличить сумму штрафа за разговоры по мобильному телефону за рулём. Соответствующий законопроект на рассмотрение Государственной Думы внесло Заксобрание Новосибирской области.



Водителей предлагают наказывать штрафом до 3 тысяч рублей. В случае повторного нарушения авторы документы предлагают брать 5 тысяч или лишать водительских прав на три месяца, передает РСН. В то же время парламентарии приводят в пример Европу, где в среднем за разговоры по телефону во время вождения штрафуют на сто евро.