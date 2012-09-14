В столице установят 450 камер для фиксации ДТП

В 2012 году на улицах Москвы будут установлены 450 камер, задачей которых станет фиксация дорожных правонарушений. В будущем году в городе установят еще порядка 200 таких камер, сообщает ГИБДД Москвы.



На сегодняшний лень в Москве действует 185 комплексов фото- и видеофиксации дорожных правонарушений. Правоохранители отмечают - работы по установке камер проводятся в рамках создания Единой интеллектуальной системы столицы, передает РБК. Ожидается, что до конца текущего года будет проработано развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы - дополнительно более 100 маршрутов.