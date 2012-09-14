Ученые придумали специальную ткань, не позволяющую угнать автомобиль

Ученые из двух институтов Берлина при участии текстильной компании из города Эттлинген придумали специальную ткань, которая не позволит ворам влезть в дом или угнать автомобиль. При любом повреждении ткани активируется сигнал тревоги, пишет газета The Daily Mail.

Волокна разработанной немецкими специалистами ткани выполняют функцию проводников и присоединены к микроконтроллеру, фиксирующему повреждения полотна и включающего сигнализацию. Кроме того, микроконтроллер может точно указать место разрыва. Материал безопасен для человека, ведь по нитям идет очень слабый ток.

По утверждению разработчиков, противоугонная ткань обойдется дешевле любой другой охранной сигнализации и аналогичных предложений конкурентов, поскольку в ее конструкции используются посеребреные нити, в то время как похожие разработки других компаний сделаны с применением оптоволокна.

Данная разработка немецких ученых запатентована и может применяться в различных областях - для защиты различных зданий, банков, банковских хранилищ, а также как противоугонная система автомобилей.