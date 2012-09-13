В центре Москвы в субботу ограничат движение из-за митингов

В выходные дни движение в центре Москвы будет ограничено из-за предстоящих акций протеста и спортивных мероприятий. По данным Министерства внутренних дел России, ограничат движение и общественного транспорта.



15 сентября в связи с проведением в Москве ряда шествий и митингов в центральной части города будет ограничено движение с 1.00 мск и до окончания мероприятий - по проспекту Академика Сахарова. Также движение ограничат на участке от улицы Садовая-Спасская до улицы Каланчевская. Об этом сообщает РИА Новости. Помимо этого, в субботу с 11.00 до 16.00 мск будет ограничено движение по Страстному, Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам, Большому Путинковскому переулку, а также проспекту Академика Сахарова на участке от Тургеневской площади до улицы Садовая-Спасская.