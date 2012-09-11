На решение транспортных проблем Москва потратит 1,5 трлн рублей

Власти Москвы потратят на решение транспортных проблем города 1,5 трлн рублей. До 2016 года на эти деньги планируется построить 88 километров метро и несколько перехватывающих парковок.



Об этом заявил заместитель мэра столицы Андрей Шаронов. По его словам, в Москве около 4 миллионов зарегистрированных автомобилей, а сложно на дорогах становится уже когда выезжают лишь 700 тысяч, пишут "Ведомости". Приоритет, считает Шаронов, нужно отдать общественному транспорту, а для этого стоит последовательно увеличивать стоимость использования и владения личными автомобилями.



