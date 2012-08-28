Четверть миллиарда евро инвестирует Volkswagen в производство

В строительство под Калугой завода по производству автомобильных двигателей немецкий автомобильный гигант Volkswagen планирует инвестировать €250 млн. Мощность завода составит 150 тыс. двигателей в год, сообщила компания.

До 2018 года немецкий автоконцерн собирается вложить в развитие производств в России до €1 млрд евро, передаёт Би-Би-Си.

"АН" писали, что Volkswagen два года назад уже построил под Калугой автомобильный мощностью 225 тыс. автомобилей в год, потратив на него €774 млн.