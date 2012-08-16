Путин призвал остановить программу утилизации легковых автомобилей

Владимир Путин выступил против программы утилизации легковых автомобилей. По словам главы государства, это была антикризисная мера, чтобы сохранить рабочие места и поддержать российский автопром.

Как отметил президент, программа утилизации в России оказалась более эффективной, чем в других странах. При этом, продолжение программы невозможно, заявил Путин, передает РСН. «Во- первых, эти модели сняты с производства, а, во-вторых, если все время будет такое стимулирование, это может обернуться обратным эффектом для экономики», - отметил глава государства. В настоящее время, заявил Владимир Путин, стоит подумать о программе утилизации общественного транспорта.