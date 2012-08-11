В России с 1 февраля усложнят сдачу водительских экзаменов

В России усложнят сдачу водительских экзаменов – проект приказа о новых правилах был опубликован на сайте МВД России. Как ожидается, документ ГИБДД будет введён в действие с 1 февраля 2013 года.

Время сдачи экзамена, в соответствии с новыми правилами, сократят с 4-5 часов до 3,5. При этом увеличится количество тестов. Будущему водителю при ответе на теоретические вопросы за каждую ошибку придётся ответить на пять дополнительных вопросов, передает РСН. В практической части сократят число обязательных элементов – их будет четыре, а не пять, как сейчас. Это «остановка и начало движения на подъёме», «параллельная парковка задним ходом», «поворот на 90 градусов», «разворот и парковка».