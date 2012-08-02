В Питере появилось Суздальское шоссе

В Санкт-Петербурге появилось Суздальское шоссе. Такое название получила безымянная дорога между Выборгским шоссе и дорогой в Каменку, соответствующее постановление подписал губернатор Георгий Полтавченко.

Магистраль проходит сразу через два района (Выборгский и Приморский), пересекая железнодорожную ветку. Длина дороги, которая существует уже много лет, составляет 700 метров, передает Фонтанка.ру. При этом на многих картах участок именуется дорогой в Каменку, хотя согласно официальному реестру она начинается только от границы поселка Парголово.