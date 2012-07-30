С сегодняшнего дня отменен техосмотр для законопослушных автовладельцев

С сегодняшнего дня вступают в силу поправки к закону о техосмотре, подписанные президентом РФ Владимиром Путиным, избавляющие проходить технический осмотр тех, кто обслуживает свои машины в аккредитованных автосервисах.

Согласно поправкам, утвержденным Госдумой и Советом Федерации, автовладельцы, которые ремонтируют свои машины в сертифицированных центрах, смогут оформлять полис ОСАГО, предъявляя лишь диагностическую карту прохождения ТО в своем сервисе, вместо талонов техосмотра. Диагностическая карта будет оформляться в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронной форме. Она будет действовать до той даты, которая в ней указана, независимо от того, менялся собственник автомобиля или нет. Дубликат можно будет оформить у любого оператора техосмотра.

Кроме того, сам техосмотр смогут проводить дилерские центры, контролировать деятельность операторов техосмотра будет Российский союз страховщиков. А выданные ранее талоны техосмотра будут действительны для оформления договоров ОСАГО до 1 августа 2015 года.

Предполагается, что эти меры существенно облегчат жизнь дисциплинированным автомобилистам, которые регулярно ездят на техобслуживание, пишет "Российская газета".