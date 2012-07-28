Страховка ОСАГО подорожает для любителей выпить за рулем

Министерство финансов России может получить запрос от ГИБДД с просьбой рассчитать коэффициент, повышающий стоимость страховки ОСАГО для неоднократных нарушителей запрета на вождение в нетрезвом виде.

Также глава ГИБДД Виктор Нилов выступил с инициативой ввести за такими водителями медицинское наблюдение и ставить их на учёт в наркодиспансер. Об этом пишет Лента.ру. В Государственной Думе, помимо этого, разрабатывается закон, согласно которому по решению суда будут конфисковывать автомобили у злостных нарушителей.