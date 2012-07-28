Между аэропортами Внуково, Остафьево и Домодедово появится новая дорога

Московские аэропорты, расположенные к югу от города, соединят новой дорогой. В настоящее время власти Москвы и Подмосковья прорабатываю варианты прохождения дороги между Внуково, Остафьево и Домодедово.

Об этом заявил зампредседателя Москомархитектуры по транспорту Сергей Костин. По его словам, "есть серьезнейшие проблемы - не так много осталось свободных территорий, чтобы развивать улично-дорожную сеть". Сергей Костин помимо этого сообщил о планах соединить автомобильной дорогой Симферопольское и Боровское шоссе, передает Лента.ру. "Дорога имеет титул Бутово-Солнцево. Разработка проекта планировки находится в завершающей стадии", - отметил Костин.