Реконструкция Ярославского шоссе закончится в 2013 году

В Москве в сентябре 2013 закончится реконструкция Ярославского шоссе. На трассе будут построены две эстакады, два дублера и шесть пешеходных переходов. В ближайшие месяцы пройдут работы по пересадке зеленых насаждений.

Отмечается, что во время реконструкции Ярославского шоссе будут построены внеуличные подземные пешеходные переходы по адресам: проспект Мира, д.49, д.68 и д.75. Об этом пишет РБК. Помимо этого, будет проведена реконструкция уже существующих подземных переходов по адресам: проспект Мира, д.222, Ярославское шоссе, д.115 и д.133.